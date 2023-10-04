الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"كتب النصر".. "طابا كامب ديفيد الجدار العازل" للمؤلف نبيل العربى (فيديو)

جريدة الدستور

يفخر الدكتور نبيل العربي في كتابه "طابا كامب ديفيد الجدار العازل.. صراع الدبلوماسية من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية"، بدوره الوطني في قضية استعادة طابا واعتبارها المعركة الدبلوماسية المتممة لمكتسبات نصر أكتوبر المجيد.
 

واستعرض العربي جانبا من مسيرته المهنية وصولا إلى توليه مهام وزارة الخارجية المصرية وأمانة جامعة الدول العربية، وسرد ذكرياته عن قيام حرب يونيو 1967 أثناء عمله في بعثة مصر بالأمم المتحدة وملامح المعارك الدبلوماسية التي أدارتها مصر لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 بشأن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.

جاء ذلك في تقرير استعرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، بعنوان "كتب النصر.. طابا كامب ديفيد الجدار العازل للمؤلف الدكتور نبيل العربي".

وبعد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر، أوضح العربي، أن المعركة انتقلت إلى ساحات التفاوض فأجادت مصر الدفاع عن مصالحها في مؤتمر جنيف للسلام ثم مفاوضات كامب ديفيد ومعاهدة السلام.

قضية طابا التى اعتبرها الإنجاز الأهم في حياته

وخصص الفصل الثامن من كتابه لقضية طابا التي اعتبرها الإنجاز الأهم في حياته، فقد ترأس وفد مصر في المفاوضات على مدار 5 سنوات بصفته مديرا للإدارة القانونية بوزارة الخارجية ثم وكيلا للحكومة المصرية في التحكيم حتى توقيعه على الاتفاق بين مصر وإسرائيل لاستعادة طابا عام 1989.

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