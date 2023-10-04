شباب كفر الشيخ يشاركون في فعاليات مُلتقى الكوادر البرلمانية

تشارك الكوادر البرلمانية بمديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، حضور الدورة التنشيطية للكوادر البرلمانية بعنوان "ملتقي كوادر البرلمان لتعزيز المشاركة السياسية" المنعقدة بالمدينة الشبابية ببورسعيد حتى 7 أكتوبر الجاري، تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمشاركة 70 كادرًا برلمانيًا من مختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ملتقى الكوادر البرلمانية

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مشاركة الشباب ضمن فعاليات المُلتقي تتضمن حضورهم 6 جلسات وورش عمل، الجلسة الأولى حول"مفهوم المشاركة السياسية ” التعريف والآليات“ والجلسة الثانية عن "الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية" وتحمل الجلسة الثالثة عنوان "مهارات التواصل والإقناع".

بينما تناقش الجلسة الرابعة محور "القيادة الفاعلة" وتشمل الجلسة الخامسة الحديث حول "إنجازات الدولة المصرية، وتختتم الجلسات بتقديم "مهارات التسويق وأنواعه" ويتم مناقشة نتائج الجلسات السابقة مع وضع خُطة عمل لكل كادر من الكوادر البرلمانية المشاركة لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

جاءت مشاركة الكوادر البرلمانية بكفر الشيخ، ضمن الملتقى بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى وحضور دعاء شوقى، محمد الطوخى، نعيم سليمان، أيمن جميل، محمد الغنام كوادر كفر الشيخ.