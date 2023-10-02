بالطبل والمزمار.. شباب كفر الشيخ يطلقون مسيرة حاشدة لدعم الرئيس السيسي

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ واتحاد شباب كفر الشيخ، مسيرة حاشدة جابت أرجاء شوارع مدينة كفر الشيخ وصولا لميدان النصر من أجل دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد تقدم المسيرة عدد من العازفين بالطبل والمزمار وهذا ما نشر بهجة كبيرة بين المشاركين والمارة وجعل الأجواء حماسية للغاية.

آلاف الشباب بكفر الشيخ يدعمون الرئيس السيسي بسبب إنجازاته

وأكد محمد المعداوي رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه قد جاء هو وآلاف من شباب المحافظة بمختلف أعمارهم من أجل الإعلان عن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا أنه لا يمكننا إغفال الدور الذي يلعبه الرئيس السيسي في تعزيز التعاون الدولي لمصر.

انضمام مصر إلى مجموعة بريكس (BRICS) يمثل فرصة كبيرة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، وبالتالي تعزيز مكانة مصر على المستوى الدولي، وأن تولي الرئيس السيسي فترة رئاسية جديدة سيكون فرصة لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم في مصر وسيستمر في تنفيذ المشروعات الوطنية الاستراتيجية والإصلاحات الهيكلية التي تعزز الاقتصاد وتحسن معيشة المواطنين، وأنه سيكمل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار، إلى أن الفترة الرئاسية الجديدة ستكون فرصة لتعزيز الحوار الوطني وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، وسيواصل العمل على تعزيز التسامح والتنوع والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع المصري، لذا أعلن بكل فخر واقتناع عن أنني أؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في توليه فترة رئاسية جديدة، وأثق تمامًا في قدرته على قيادة مصر نحو مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا وازدهارًا، لذا أدعو جميع الشباب والمواطنين في كفرالشيخ وجميع أنحاء مصر للوقوف معًا ودعم الرئيس، والمساهمة في بناء وطننا الحبيب.