الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل يؤكد ضرورة تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات القياسية

وزير النقل
وزير النقل

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري لعرض الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2023/ 2024، حيث تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة رقم 60 بتاريخ 3/10/2023 وعرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والخطة للعام المالي 2023 /2024، كما تمت الموافقة على إنشاء مقر للشركة بالمملكة العربية السعودية بعد أن حصلت الشركة على عقود تنفيذ مشروعات داخل المملكة.

وخلال الجمعية استعرض رئيس الشركة القابضة الموازنة التخطيطية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري عن العام المالي 2023/ 2024، موضحًا انه تم إعداد الموازنة وفقا للنظرة المستقبلية المتوقعة والتطور في حجم الأعمال، وأثار التغيرات الاقتصادية، ومتوسط المحقق الفعلي خلال العامين السابقين، والتغيرات المتوقعة في الموازنات المقترحة لجهات الإسناد، والتغير في الأسعار، وبناء علي ذلك تم تقدير الإيرادات المتوقعة للشركة القابضة بمبلغ 988 مليون جنيه 

وأضاف أنه لتنفيذ توجيهات وزير النقل بدفع العمل لزيادة الإنجاز بالمشروعات، فقد تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70)، بالإضافة الي شراء معدات جديدة تجاوزت 300 مليون جنيه، كما قامت الشركة القابضة مع الشركات التابعة وجهات الإسناد المختلفة بتنفيذ مشروعات خلال العــام المالـي الماضي المنتهي في 2022/6/30 تجاوزت قيمتها 10.5 مليار جنيه.

ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، وضرورة التوسع في دخول أنشطة أخرى مساعدة مثلما تم في إنشاء مصانع الفلنكات والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر، خاصة في إفريقيا والدول العربية. وشدد الوزير على ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين والصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها لضمان جاهزيتها دومًا وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة.

وأشار الى ضرورة قيام رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري  بعقد الاجتماعات بصفة مستمرة مع الشركات التابعة ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات والاهتمام بضرورة التنفيذ في المواعيد المحدده بالعقود دون تأخير، وكذلك بحث أي عقبات والعمل على حلها حتى لا تتأثر خطط التنفيذ.

وأضاف الوزير أن الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعات دورية مع رئيس وقيادات الشركة القابضة لمتابعة تنفيذ خطة التحديث والتطوير الخاصة بها وبالشركات التابعة ولاستمرار في إجراء جولات ميدانية تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة  السياسة وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة، خاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف، خاصة في أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، ما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال.

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