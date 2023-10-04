الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء أعمال الجلسة العامة لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالشيوخ

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبوشقة

افتتح المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

ومن المقرر ووفقا لجدول أعمال هذه الجلسة، أن يخصص المجلس جلسته لعرض قوائم تشكيل اللجان النوعية بدور الانعقاد الرابع، على المجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

كما من المقرر أن تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.

كما يخصص المجلس جلسته الرابعة لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، التي ستجرى في ذات اليوم.       

وشهدت جلسة الأمس الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤۰۹) لسنة ٢٠٢٣ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.

كما شهدت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (۲۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.

كما شهدت الجلسة الثانية، أمس، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة وتنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

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المستشار بهاء الدين أبوشقة مجلس الشيوخ دور الانعقاد الرابع تشكيل اللجان النوعية انتخابات هيئات مكاتب

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