منافس مصر.. نجم "جمهورية شبين" يتولى تدريب منتخب سيراليون

أعلن الاتحاد السيراليوني لكرة القدم، رسميا تعيين أميدو كريم، في منصب المدير الفني للمنتخب الأول، وذلك وفقًا لبيان رسمي.

وقال الاتحاد السيراليوني في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: “قررت اللجنة التنفيذية لاتحاد سيراليون لكرة القدم، تعيين هؤلاء الأفراد في الطاقم الفني الذي سيقود المنتخب في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستنطلق في نوفمبر من هذا العام”.

وأوضح الاتحاد السيراليوني، أنه عين أميدو كريم في منصب المدير الفني، بمعاونة كل من فرانسيس كوروما (مساعدًا أول)، والحاجي فوراي (مساعدًا ثانيًا)، بينما تم تعيين إبراهيم سواراي، في منصب مدير المنتخب.

وسبق لأميدو كريم، أن لعب في الدوري المصري، مع نادي جمهورية شبين، في فترة التسعينات، وقدم معه مستويات رائعة، قبل أن يلعب مع كل من غزل السويس وإنبي.

سيراليون يستضيف مصر في الجولة الثانية

وسيستضيف منتخب سيراليون، نظيره منتخب مصر، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في نوفمبر المقبل.

ويتواجد المنتخب السيراليوني، في المجموعة الأولى بتصفيات مونديال 2026، رفقة كل من مصر، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وإثيوبيا، وجيبوتي.

وسيستهل منتخب سيراليون، مشواره في التصفيات، بمواجهة مضيفه منتخب إثيوبيا، في الجولة الأولى، بينما سيبدأ منتخب مصر، مسيرته بمواجهة جيبوتي، في الجولة ذاتها.