الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد تكشف حالة الطقس فى "الويك إند" (فيديو)

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال "الويك إند" القادم، حيث ستكون أجواء طقس خريفية بامتياز على معظم محافظات الجمهورية. 

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "dmc"، أن استمرار الأجواء الخريفية اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة على الأقل حتى بداية الأسبوع المقبل، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، وتتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة بين 30- 31 درجة مئوية.

أمطار خفيفة على بعض المناطق

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر بـ امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث يعمل المنخفض الجوي على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وأن ذلك يحجب الشمس، وهناك رياح قادمة من أوروبا.

وتابعت أن فرص الأمطار مستمرة اليوم وغدًا، وستتعرض البلاد  لـ أمطار بين متوسطة لـ خفيفة، وستختلف من محافظة لـ أخرى، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية.

الأرصاد دكتورة منار غانم الطقس الويك إند خريفية الأجواء الخريفية درجات الحرارة امتداد منخفض جوي

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