الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المخدرات تقود شخصًا للسجن المشدد 6 سنوات بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 6 سنوات لشخص تغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط بحوزته، وألزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني، وعضوية المستشار أحمد فاروق عبد اللطيف، والمستشار مصطفي الحميلي وسكرتير المحكمة محمود مصطفي.

بداية أحداث القضية المقيدة، برقم 220 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه على إثر تلقي اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية، مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده، وأبصرته محرزًا حافظة بلاستيكية، يناول أحد عملائه منها لفافه بلاستيكية شفافه تحوي جوهر الهيروين مقابل مبلغ مالي فتم ضبطه والحافظة بحوزته، وبفضها عثر بداخلها على 5 لفافات لمخدر الهيروين.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد المصاريف الجنائية المواد المخدرة المستشار عبد الله الكيلاني

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