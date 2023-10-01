الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بسرقة طفل بالإكراه فى سوهاج

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه فى الطريق العام، بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى العام الجارى 2023، بدائرة مركز المنشاة، عندما وجهت النيابة لكل من (م. ف.ر)،  تهمة سرقة الطفل المجنى عليه (ب.ك.ب) بالإكراه فى الطريق العام، حيث تقدم المجنى عليها ببلاغ إلى رئيس المباحث يتهم فيه المتهم بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بالتوك توك الخاص به أشهر المتهم سلاحا أبيض فى وجهه، واستولى منه على نقوده كرها عنه وفر هاربًا، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المنهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات سوهاج عامل السرقة بالإكراه مركز المنشأة أحداث الواقعة سرقة الطفل

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