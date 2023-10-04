المرصد العربي: الإمارات تُقدّم تجربة راسخة في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان

أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان، بالجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أنها تقدم تجربة راسخة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على كافة المستويات، وهي تجربة تستمد ريادتها من التراث الثقافي لدولة الإمارات ودستورها الذي يكفل الحريات للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق للجميع.

النهوض بحقوق الإنسان

وقال عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، إن الإنجازات الكثيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، تأتي انطلاقًا من الرؤية الثاقبة للشيح محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنطلق من أن المواطن الإنسان هو ثروة الوطن الحقيقية التي ينبغي العمل على تنميتها بشكل متواصل، وكفالة وحماية جميع حقوقه وحرياته، ما جعل دولة الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومحل إشادة في التقارير المختلفة التي تصدر عن المؤسسات الدولية والإقليمية والمعنية بحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان برئاسة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس الأمناء مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الامارات العربية المتحدة ممثلة فى رئيسها سعادة السيد مقصود كروز، وبمشاركة عبدالعزيز الشامسي عضو مجلس أمناء الهيئة.

وذلك على هامش فعاليات الاجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من ١-٣ أكتوبر ٢٠٢٣م.

وجاء هذا الاجتماع فى إطار خطة عمل المرصد العربي لحقوق الإنسان التى تستهدف تعزيز آليات التعاون الفاعل مع المؤسسات والهياكل الوطنية العربية لحقوق الإنسان ووضع أدوات لتكامل الأدوار بما يعزز ثقافة حقوق الإنسان عربيا ويساهم فى إبراز الجهود والمبادرات العربية فى مجال التعاطي مع تحديات حقوق الإنسان، وتقديم قصص نجاح عربية رائدة في هذا المجال.

تعزيز مكانة الدولة على المستويات كافة

في هذا السياق، أشاد المرصد بالجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانة الدولة على كافة المستويات، من خلال ما تقوم به في دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير أطر التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومن بينها المرصد العربي لحقوق الإنسان، بهدف الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان. والتوافق على أهمية توسيع دائرة التنسيق والتعاون مستقبلا ًبين الجانبين من خلال بلورة خطط عمل طموحة وبرامج مشتركة يتم تنفيذها على أرض الواقع؛ من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة سواء بالمرصد أو بالهيئة