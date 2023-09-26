المرصد العربى لحقوق الإنسان ينعى شهداء مملكة البحرين

أعرب مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، التابع للبرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وللقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، ولشعب المملكة، في استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب، التابعة لـقوة دفاع البحرين، خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس بالدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" في عمل مدان، حيث قام الحوثيون بإرسال طائرات مُسيّرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة في الحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية.

دفعوا حياتهم ثمنًا دفاعًا عن الأمة العربية والإسلامية

ونعى مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان شهداء الواجب الذين دفعوا حياتهم ثمنا دفاعا عن الأمة العربية والإسلامية، داعيا الله، عز وجل، أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته.

وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان بضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية والعربية لوقف هذه الممارسات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية.

وقال الجيش البحريني، أمس، إن اثنين من أفراده استشهدا، وأصيب آخرون، في هجوم بطائرات مُسيّرة شنه الحوثيون، يوم الإثنين، على القوة التي تم نشرها ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن قوة دفاع البحرين أن اثنين من أفراده استشهدا، وأصيب آخرون، في هجوم بطائرات مُسيّرة شنه الحوثيون على "القوة المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، عن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات "إعادة الأمل" والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، صباح أمس، قائلا: "وإذ تنعى قيادة القوات المشتركة للتحالف الشهداء الأبطال الأوفياء لدينهم وأمتهم، فإنها تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء الأبطال، وتدعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يتقبلهم من الشهداء الأبرار، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".