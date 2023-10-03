البرلمان العربى يهنئ العراق بالذكرى الـ91 للاستقلال

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، جمهورية العراق رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة ذكرى العيد الوطني الذي يتم الاحتفال به في الثالث من أكتوبر من كل عام.

وأعرب العسومي، عن أمله في أن يحقق العراق مزيدا من الأمن والاستقرار والتنمية بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الكريم في التقدم والتنمية والازدهار.

دعم الديمقراطية

من ناحيته، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، إلى دعم التجربة الديمقراطية الحديثة لتكون قدوة للشعوب الأخرى.

وقال المندلاوي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية: نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات لشعبنا العراقي الكريم، بذكرى ولادة أشرف المخلوقات وأكرم الناس خلقا نبي الرحمة، والتي تتزامن هذا العام مع الذكرى التاريخية الـ91 ليوم الاستقلال الوطني العراقي وتحرره من الانتداب البريطاني ودخول البلد رسميًا لعصبة الأمم المتحدة كدولة ذات سيادة مستقلة.

وأضاف أن عيدنا الوطني كان وسيبقى مصدر إلهام لشعبنا وجميع شعوب العالم الرافضة للاستعمار والتبعية والتي قدمت التضحيات لأجل العيش تحت راية الحرية، داعيًا إلى دعم التجربة الديمقراطية الحديثة لنكون قدوة للشعوب الأخرى.

مشروعات التنمية

من ناحيته، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن العراق أطلق مشروعَي طريق التنمية وميناء الفاو، ضمن سياسة الحكومة في التحول نحو الاقتصاد المتعدد وعدم الاعتماد على النفط.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن السوداني، استقبل معاون رئيس روسيا الاتحادية إيغور ليفيتين والوفد المرافق له.

وتابع: جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، فضلًا عن مناقشة منهاج الزيارة المرتقبة للسيد السوداني إلى موسكو.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط العراق مع روسيا، ورغبة الحكومة بتعزيزها.

وأكد أن العراق أطلق مشروعَ طريق التنمية مع مشروع ميناء الفاو، الذي يُعدّ مشروعًا اقتصاديًا مستدامًا، ضمن سياسة الحكومة في التحوّل نحو الاقتصاد المتعدد وعدم الاعتماد على النفط، فضلًا عن أهميته لدول المنطقة، وتحقيقه التكامل مع الممرات الاقتصادية الأخرى.

من جانبه، نقل ليفيتين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس مجلس الوزراء، كما قدم التهاني بمناسبة العيد الوطني العراقي، مؤكدًا رغبة بلاده في توطيد التعاون مع العراق على مختلف المستويات والصُّعُد.