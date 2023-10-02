العراق تدين التفجير الإرهابى بالعاصمة التركية "أنقرة"

أعربت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، عن إدانتها، واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة التركية أنقرة.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزارة الخارجية العراقية تعرب عن إدانتها، واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الأحد أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة التركية"، بحسب وكالة الانباء العراقية.

وأضاف البيان: "نجدد تضامن حكومة وشعب العراق مع حكومة وشعب الجمهورية التركية، وأمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين، ونؤكد موقفنا الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ووقوفنا مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، ودعم جميع الجهود الخيرة الرامية إلى القضاء على التطرف والعنف".

مصر تدين التفجير الإرهابي في أنقرة

أدانت مصر بـ"أشد العبارات"، الأحد، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بالداخلية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم تضامنها الكامل مع تركيا حكومة وشعبًا، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.

وشددت مصر على موقفها الثابت الذي يرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.

إدانات عربية

فيما أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بتركيا.

وفي عمان، أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، في العاصمة أنقرة.

وأدانت الجزائر بشدة "الهجوم الإرهابي الآثم" الذي استهدف مقر وزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الأحد، وأسفر عن إصابة ضابطي شرطة أثناء تأديتهما لمهام الواجب الوطني.

كما أدان جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الذي وقع في تركيا صباح اليوم.