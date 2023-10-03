الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى: حريصون على مواصلة العمل والتنسيق دومًا لتطوير العلاقات مع الإمارات

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من المسئولين.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بوزير الاستثمار الإماراتي والوفد المرافق له، مؤكدًا عُمق العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بدولة الإمارات الشقيقة، والحرص على مواصلة العمل والتنسيق دومًا من أجل تطوير تلك العلاقاتِ ودفعها نحو آفاق أرحب، لا سيما في مجال تنمية الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات.

واستعرض أهم محاور تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، حيث قدم شرحًا حول جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتناول جانبًا من المُحفزات التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وكذا خطة الطروحات الحكومية التي يتم تنفيذها حاليًا بهدف منح دور أكبر للقطاع الخاص.

من جانبه أعرب الوزير الإماراتي عن تقديره لعقد هذا اللقاء، مستعرضًا أبرز محاور التجربة الإماراتية في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع مصر في مجال الاستثمار، وبخاصة في ظل الفرص الواعدة لتحقيق ذلك.

كما شهد الاجتماع استعراض عددٍ من مجالات التعاون بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في مجالات وقطاعات تحظى باهتمام البلدين.

 

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لشرح رؤية الدولة للتعامل مع التحديات خلال الفترة المقبلة

وكان مجلس الوزراء، أعلن أمس اعتزام الدكتور مصطفى مدبولى، عقد مؤتمرًا صحفيًا خلال أيام، لشرح رؤية الدولة للتعامل مع التحديات خلال الفترة المقبلة، وكذا الإجابة عن التساؤلات التى طرحها فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن".

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء وزير الاستثمار بدولة الإمارات محافظ البنك المركزي

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