رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مخطط بها مناطق لمحدودي الدخل.. وتستوعب 7 ملايين نسمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص يخلق فرص عمل كبيرة من خلال المناطق الإدارية والتجارية، إضافة إلى أن الأحياء السكنية الكبيرة التي تم بنائها، وأيضًا الجاري تنفيذها، حيث يقال إن الذي تم بنائه حتى الآن للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة إضافة إلى أنه مخطط بها مناطق لمحدودي الدخل.

وأضاف مدبولي، خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "من العاصمة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن كل الذي تم الانتهاء منه حتى الآن هو جزء من المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن المخطط لهذه المدينة استيعاب 7 ملايين نسمة، وهو حجم كبير جدًا من السكان وسيكون لجميع الفئات.

نسعى لتحقيق الجذب الحقيقي وسرعة التنمية

وأوضح أنه من السهل جدًا على الوزراء اليوم التواصل مع بعضهم البعض، حتى التواصل بين الموظفين وبعضهم أصبح بمنتهى السهولة، معقبًا: "نستطيع اليوم مع النظم التي يتم وضعها تأمين الانتقال للموظفين، لتحقيق الجذب الحقيقي وسرعة التنمية، وهذا ما يميز العاصمة".

وتابع: "وأنا أقوم ببناء هذه المدينة كنت أضع عيني على وسائل النقل الجماعي منها المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف، والقطر السريع، لربط العاصمة مع جميع محافظات الجمهورية، وبالتالي لدينا أتوبيسات الكهرباء، ونظم الأتوبيسات، كل ذلك يشجع العاملين بالعاصمة الانتقال بسهولة ويسر".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن وجود جميع الوزارات مع بعضها يحقق ربط أسرع، وترابط وتنسيق أكبر.