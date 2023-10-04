ارتفاع الدولار واليورو مقابل الروبل في بورصة موسكو

كشفت وسائل إعلام روسية عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 33.75 كوبيك ليصل إلى 99.95 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم.

وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 16.75 كوبيك ليصل إلى 104.33 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبدوره، استقر سعر صرف اليوان مقابل الروبل عند 13.6 روبل.

والأسبوع الماضي أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي، ليتجاوز 100 روبل لأول مرة منذ 14 أغسطس الماضي.

وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.49% ليصل إلى 100.23 روبل لأول مرة منذ 14 أغسطس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

تراجع سعر صرف الدولار ليصل إلى 99.95 روبل وتراجع سعر صرف اليورو ليصل إلى 104.605 روبل وارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 0.24% ليصل إلى 13.633 روبل.