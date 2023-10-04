الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع الدولار واليورو مقابل الروبل في بورصة موسكو

الروبل الروسي
الروبل الروسي

كشفت وسائل إعلام روسية عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 33.75 كوبيك ليصل إلى 99.95 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم.

وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 16.75 كوبيك ليصل إلى 104.33 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبدوره، استقر سعر صرف اليوان مقابل الروبل عند 13.6 روبل.

والأسبوع الماضي أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي، ليتجاوز 100 روبل لأول مرة منذ 14 أغسطس الماضي.

وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.49% ليصل إلى 100.23 روبل لأول مرة منذ 14 أغسطس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

تراجع سعر صرف الدولار ليصل إلى 99.95 روبل وتراجع سعر صرف اليورو ليصل إلى 104.605 روبل وارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 0.24% ليصل إلى 13.633 روبل.

txt

أستاذ علوم سياسية لـ"القاهرة الإخبارية": مشاركة الاقتصاد الروسى مع إفريقيا ستكون جدية لكل الأطراف

 

الدولار الروبل الروسي بورصة موسكو أوكرانيا الاقتصاد العقوبات

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

الإطاحة بمكارثى تضع مساعدات أمريكا لأوكرانيا "على المحك"

"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

مقترح بتولى ترامب رئاسة مجلس النواب الأمريكى خلفًا لـ"مكارثى"

عاجل.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

كيف تؤثر الإطاحة التاريخية بـ"مكارثى" على الاقتصاد الأمريكى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال