أستاذ علوم سياسية لـ"القاهرة الإخبارية": مشاركة الاقتصاد الروسى مع إفريقيا ستكون جدية لكل الأطراف

أكد محمد سي بشير، أستاذ العلوم السياسية، أن الجزائر والاتحاد السوفيتي سابقًا كانت لديهما العديد من المشاريع المشتركة والعلاقات بين الجانبين متينة، لافتًا إلى أن الجزائر كانت تستورد أسلحتها من الاتحاد واستمر الأمر لسنوات طويلة.

وقال "بشير" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة: "قامت الجزائر بالعديد من التوسعات مع الجانب السوفيتي سابقًا بخلاف الأسلحة لتقرر أن تفتح مجالًا لملف الطاقة بينهما"، معربًا عن أمله بفتح العديد من الآفاق بزيارة الرئيس الجزائري على رأس الوفود المشاركة في القمة الإفريقية الروسية والمُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج بين روسيا والجزائر.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الاقتصاد الروسي ليس متنوعًا ومشاركته مع القارة الإفريقية، ستكون جدية لكل الأطراف وليس إفريقيا فقط.