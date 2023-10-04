انطلاق تصفيات دوري الأحياء في قرى ومدن دمياط

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، استمرار فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية تحت شعار “دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية” في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة على مستوى قطاع ميت أبو غالب على ملعب مركز شباب مدينة ميت أبو غالب.

تنظم الفعاليات وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية" الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط للمرحلة السنية من مواليد ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٠ خلال الفترة من ١ / ٧ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة.

أقيم دوري الأحياء الشعبية والساحات الرياضية في المحافظات المختلفة، لأى شخص يريد ممارسة الرياضة من سن معين، والدخول والتسجيل على موقع الوزارة، كما يمكن اللعب فى الساحات والأندية الصغيرة أو مراكز الشباب.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

كما أقيمت مباريات الأسبوع الرابع من الدور الثانى لدورى مراكز الشباب، والتى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة الشباب" بالتعاون مع منطقة دمياط لكرة القدم.

وأكد وليد الشاذلي دعم المديرية الكامل لإنجاح دورى مراكز الشباب 10، مع ضرورة إلمام جميع الفرق وإدارييها بالشروط الخاصة بالدورى من خلال النشرات الموزعة على مراكز الشباب المشاركة في الدورى من خلال صفحة إدارة الشباب بالمديرية على “فيسبوك”، أو من خلال الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة على “فيسبوك”.