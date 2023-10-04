خطر جديد يهدد المهاجرين للولايات المتحدة.. موجات الحر تقتل العشرات على الحدود

ارتفعت أعداد الوفيات من المهاجرين للولايات المتحدة بسبب درجات الحرارة الحارقة في الصيف وموجات الحر التاريخية على طول إحدى أكثر طرق المهاجرين ازدحامًا على حدود الولايات المتحدة إلى أكثر من الضعف في السنة المالية لعام 2023، التي أغلقت يوم الأحد، وفقًا لبيانات من دورية الحدود الأمريكية.

فشل جديد لإدارة بايدن والمهاجرون يدفعون ثمن الإهمال

وقالت صحيفة "إل باسو تايمز" الأمريكية إن أكثر من 100 من أصل 148 حالة وفاة مسجلة في قطاع إل باسو التابع للدورية تم تسجيلها بين مايو وسبتمبر عندما كانت درجات الحرارة عند أو تزيد على 100 درجة فهرنهايت (37.7 درجة مئوية) لمدة 44 يومًا متتاليًا.

وتابعت أنه في السنة المالية 2022، بلغ إجمالي عدد الوفيات في هذا القطاع، الذي يمتد من مقاطعة هودسبث في تكساس، وعبر نيو مكسيكو إلى أريزونا، 71 حالة، وفي العقد المنتهي عام 2018، لم تصل وفيات المهاجرين في نفس المنطقة إلى الضعف في أي فترة سنوية، ليصبح المجموع الإجمالي لمدة 10 سنوات 39 حالة وفاة.

وقال روبرت روخاس، قائد مكتب عمدة مدينة إل باسو: "إنه ليس جديدًا، لكنه موضوع كبير ويتعلق بعدد أكبر، لا يقتصر الأمر على المواطنين المكسيكيين الذين يحاولون العبور؛ لديك العديد من بلدان المنشأ المختلفة، من المحتمل أنهم لا يعرفون التضاريس أو المناخ أو ما يأتون إليه".

وأوضحت الصحيفة أنه من شأن هذه الأرقام أن تغذي الحجج بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تفشل في تأمين الحدود الجنوبية، حيث كان مقتل أكثر من 800 مهاجر في عام 2022 في جميع القطاعات رقمًا قياسيًا بالفعل.

وتابعت أن العديد من الوفيات في قطاع إل باسو هذا العام تركزت حول مدينتي صن لاند بارك وسانتا تيريزا المجاورتين في نيو مكسيكو، على الحدود مع تكساس والمكسيك، وقالت السلطات إن المهاجرين الذين لقوا حتفهم في المنطقة الصحراوية ربما لم يدركوا مدى قربهم من المناطق المبنية أو مدى إنقاذهم.

وقال داني ميدرانو، رئيس إطفاء سانلاند بارك: "عندما تقف على التراب، أحيانًا لا ترى المدينة بسبب تلال المسكيت، لا نعرف ما إذا كانوا قد تلقوا توجيهات سيئة أو إذا كانوا مختبئين. من الصعب رؤية المدينة في بعض الأحيان وأنت على بُعد نصف ميل فقط".

وقالت الصحيفة إنه تم استدعاء محققين ميدانيين لمكتب الفحص الطبي في نيو مكسيكو إلى مناطق قريبة من المدن 4 مرات في يوم واحد، حيث اكتشف أفراد من الجمهور وعناصر حرس الحدود الجثث.

وتابعت أنه بالرغم من أن حرارة الصحراء الحارقة مسئولة عن معظم الوفيات، فقد مات أكثر من ستة آخرين في الماء، وغرق ضحيتان في يوليو، بعد أن علقا في أجهزة عائمة وضعها ضباط الحدود في تكساس، وصفها المدافعون عن الهجرة بأنها "مثل الفخاخ الموضوعة للحيوانات".

ويقول المسئولون إن البعض حوصروا وسط المياه الجارية بسرعة في شبكة من قنوات الري والأنهار التي بدت هادئة على السطح.

كما سجل وكلاء الجمارك وحماية الحدود في قطاع إل باسو أكبر عدد من لقاءات المهاجرين في السنة المالية المنتهية للتو- أكثر من 400 ألف، ليتجاوز بسهولة رقم العام الماضي البالغ 308 آلاف.