خسائر مالية وبشرية من موجات الحر.. بريطانيا تفشل في مواجهة تغيرات المناخ

شهد العالم أكثر الأسابيع حرارة على الإطلاق، هذا الصيف، ومع تحمل جنوب أوروبا درجات حرارة تصل إلى 46 درجة مئوية في يوليو، بدأت تظهر تقارير عن إصابات مرتبطة بالحرارة بين العمال وحتى الوفيات، لتتعالى المطالبات في المملكة المتحدة بضرورة وجود تشريعات تحمي العمال من العمل في درجات حرارة مرتفعة للغاية تؤدي في بعض الأحيان للوفاة.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن المملكة المتحدة قد لا تكون مستعدة لمواجهة موجات الحر الشديدة في العقود القادمة خصوصًا في أماكن العمل، فلا توجد مخططات لتحسين وإعداد أماكن العمل في المملكة المتحدة لتتحمل درجات الحرارة بشكل أفضل.

- فشل بريطاني في التعامل مع موجات الحر

حدد باتريك بهرر، الاقتصادي في فريق الاستدامة والبنية التحتية بالبنك الدولي، ثلاث طرق تؤثر الحرارة على العمال، قائلاً: "أولاً بشأن إنتاجيتهم وثانيًا، حول مقدار عملهم، وثالثًا حول مدى أمانهم أثناء وجودهم في العمل".

وتابع: "تتراوح تأثيرات الأيام الحارة على إنتاجية العمال في مكان ما بين انخفاض بنسبة 1٪ إلى 8 أو 9٪ على سبيل المثال، حيث يأتي الاختلاف في التقديرات من مدى التعرض للحرارة، ليكون عمال البناء والعمال الزراعيون أكثر عرضة للخطر".

- حالات وفيات في أوروبا بسبب الحرارة

وأوضحت الصحيفة أنه خلال شهر يوليو الماضي توفي رجل يبلغ من العمر 44 عامًا في لومبارد ، شمال إيطاليا، أثناء رسم معبر في درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت)، ولم يعرف حتى الآن سبب الوفاة، لكن حالات وفاة الأشخاص غير المسنين بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة سترتفع مع ارتفاع درجات الحرارة، ففي اليونان، توفي رجل يبلغ من العمر 46 عامًا إثر إصابته بضربة شمس أثناء جولة للولادة.

بينما قال بوب وارد من شراكة تغير المناخ في لندن: "عندما تصل إلى درجات الحرارة للأربعينيات، فلن يكون ذلك مجرد خطر على صحة الأشخاص المعرضين للشمس، فهو يشكل خطرًا على الأشخاص الأصحاء، لا سيما الأشخاص الذين يعملون في الخارج ".

- خسائر مالية

وتابع: "الأثر المالي السلبي ظهر بشدة في لندن، حيث قدرت خسائر موجات الحر بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني سنويًا بسبب ارتفاع درجة حرارة المكاتب."

ويتوقع حوالي ستة من كل 10 (62٪) بالغين أن ارتفاع درجات الحرارة في المملكة المتحدة سيؤثر عليهم بشكل مباشر بحلول عام 2030 ، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، خصوصًا مع فشل الحكومات البريطانية المتعاقبة في سن تشريع يحمي العمال من ظروف العمل التي تبدو قاتلة في بعض الأحيان، ففي الوقت الذي حدد فيه القانون درجة حرارة دنيا للعمل في المكاتب والشوارع والتي تصل إلى 16 درجة مئوية في المكتب، فإن القانون لم يحدد درجة الحرارة القصوى التي يمكن للأفراد تحملها في وقت العمل سواء في المكاتب أو الشارع.

وتنص إدارة الصحة والسلامة على أنه يحق لجميع الموظفين الحصول على بيئة يتم فيها التحكم بشكل صحيح في المخاطر التي تهدد صحتهم وسلامتهم، ولكن هذه الحقوق لا تؤخذ دائمًا في الاعتبار في مكان العمل.