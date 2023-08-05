الجارديان: تزايد تضخم أسعار الغذاء فى بريطانيا وتضرر المحاصيل الزراعية نتيجة الرطوبة

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن تزايد المخاوف من تضخم أسعار الغذاء في بريطانيا مع تضرر المحاصيل الزراعية نتيجة الصيف الأكثر رطوبة على الإطلاق.

وحذر المزارعون في المملكة المتحدة من تضرر محاصيل القمح ولفت البذور الزيتية والبطاطس وغيرها من المحاصيل بسبب الصيف الرطب والممطر، مما أثار مخاوف من زيادة تضخم أسعار الغذاء.

ويهدد شهر يوليو الماضي الأكثر رطوبة على الإطلاق في أجزاء من المملكة المتحدة بالتصادم مع ارتفاع أسعار المكونات الأساسية في الأسواق العالمية بسبب الصراع المستمر في أوكرانيا والطقس غير المتوقع الذي يؤثر على المحاصيل من جنوب أوروبا إلى الصين.

وسجلت تكلفة القمح أول ارتفاع شهري لها في تسعة أشهر في يوليو، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بسبب عدم اليقين بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية منذ قرار روسيا الشهر الماضي إنهاء صفقة حبوب البحر الأسود ، والتي ضمنت شحنة آمنة من الموانئ البحرية في أوكرانيا.

وأدت الهجمات الروسية اللاحقة على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود ونهر الدانوب إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية بنسبة 1.6٪ الشهر الماضي ، وفقًا لمؤشر أسعار الغذاء التابع للأمم المتحدة.

وسجل مؤشر أسعار الأرز أعلى مستوى له منذ 12 عامًا تقريبًا في يوليو ، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8٪ الشهر الماضي وحده ، وفقًا للأمم المتحدة.

وجاءت الزيادة بعد أن حظرت الهند صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي في 20 يوليو الماضي، في محاولة للحد من تضخم الغذاء المحلي بعد أن ضربت الأمطار الغزيرة المحاصيل في أكبر دولة مصدرة في العالم.

وفي منطقة هيلونغجيانج الصينية ، المعروفة باسم "مخازن الحبوب الشمالية الكبرى"، أغرقت الفيضانات المزارع ودمرت المحاصيل.

ويمكن أن يسبب ذلك المزيد من المتاعب للبنوك المركزية في معركتها ضد التضخم. حذر بنك إنجلترا هذا الأسبوع من أن الأسر في المملكة المتحدة ستكافح مع تضخم أسعار المواد الغذائية من رقمين في العام المقبل حيث تظل شركات التصنيع مثقلة بعقود طاقة باهظة الثمن.