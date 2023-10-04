عاجل.. بالأسماء.. إصابة 13 شخصا نتيجة حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق "السخنة - السويس"

استقبل مستشفى السويس العام، 13 شخصا أصيبوا إصابات مختلفة، نتيجة حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق " السخنة - السويس".

وكانت هيئة الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقت بلاغا من قائدي السيارات يفيد بتصادم سيارتين ميكروباص، بطريق السخنة السويس، اتجاه السويس، تحمل الأولى لوحات "ط ف و3297"، والأخرى " ع ي ف 8762"، أمام إحدى القرى السياحية.

ووجه رئيس هيئة الإسعاف بمحافظة السويس عدد من سيارات الإسعاف المجهزة من نقاط التمركز على طريق السخنة، وتعامل المسعفون مع الاصابات قبل نقل المصابين لمستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبي إن الدكتور محمد عبدالواهاب، مدير مستشفى السويس العام، وجه باستدعاء الأطقم الطبية لقسم الطوارئ والتعامل سريعا لإنقاذ المصابين.

اسماء المصابين

وذكر المصدر أن المصابين، هم: محمد أسامة زغلول محمد متولي 17 عامًا، ووالده 42 عامًا، مصابان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورضا أحمد مسعد عبده 40 عامًا، سائق الميكروباص يعاني نزيف بالبطن وجرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، ووليد حسين يوسف مصاب بكسر في الذراع الأيمن وسحجات وكدمات بالوجه والجسم.

وأصيب محمود صبري أحمد 31 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد سمير أحمد مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، ومحمود عوض وأحمد الحسيني هاني حسن، مصاب بجرح قطعي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والسيد مبروك السيد الصاوي 26 عامًا، مقيم المحلة الغربية، ويعاني كسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالجسم.

كما أصيب أسامة سيد أحمد شحاتة 46 عامًا، مقيم البحيرة، ويعاني من آلام شديدة في فقرات، والسيد أحمد محمد علي 47 عامًا مقيم فاقوس الشرقية، ومحمد حسن عبدالله حسن 43 عامًا يعاني سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وأحمد ناصر محمد 28 عامًا مقيم حلوان، وهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.