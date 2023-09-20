أسماء 22 مصابًا بحادث أتوبيس السخنة - الزعفرانة بالسويس

استقبل مستشفى السويس العام قبل قليل، ٢٣ مصابًا من جنسيات مصرية، وسورية، وكندية، وذلك إثر تصادم أتوبيس بحاجز خرساني باتجاه الزعفرانة - السخنة.

وتلقت غرفة الرعاية العاجلة والطوارئ بلاغًا بوقوع حادث تصادم أتوبيس أمام بنزينة الوطنية، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وإخلاء المصابين.

ووجَّهت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة، برفع درجة الاستعداد القصوى، وتقديم أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

وكلَّفت مديرة صحة السويس، باستدعاء الفريق الطبي من كل التخصصات في جراحة المخ والأعصاب والعظام والجراحات العامة والتجميل والأوعية الدموية وغيرها من التخصصات، وذلك للتعامل مع حالات المصابين، وجارٍ تسكين جميع الحالات بعد إجراء الفحوصات، حيث تتراوح الإصابات بين كدمات وسجاحات وكسور متفرقة بالجسم.

أسماء المصابين

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم:

ديما أبو كيف عدنان (27 سنة)، مقيمة بالعاشر من رمضان، سورية الجنسية، تعاني من اشتباه كسر بالساق اليسري واشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسالم الدالي هاني (11 سنة)، مقيم بالعاشر من رمضان، سوري الجنسية، يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ماسة معاذ الشياح (4 سنوات)، مقيمة بالعاشر من رمضان، سورية الجنسية، تعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ريمة عدنان أبو كيف (52 سنة)، مقيمة بالعاشر من رمضان، سورية الجنسية تعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عدنان عماد عدنان أبو كيف (6 سنوات)، مقيم العاشر من رمضان، سوري الجنسية يعاني من جرح قطعي بالساق اليمني وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

كما أصيب عماد عدنان بأوكيف 36 سنة، مقيم العاشر من رمضان، سوري الجنسية يعاني من جرح متهتك بالساق اليسرى وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، علا شحات كامل 33 سنة العاشر من رمضان مصرية الجنسية تعاني من سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، محمد عماد عدنان 4 سنوات مقيم العاشر من رمضان سوري الجنسية يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ميديم محمد النجار 3 سنوات العاشر من رمضان سوري كندي الجنسية يعاني سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد هاشم عبدالعالم 40 سنة من شبرا الخيمه القاهره (سائق الاتوبيس) يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت حنان محمد الدهان 29 سنه مقيمه العاشر من رمضان سورية الجنسيه باشتباه كسر بضلوع الصدر وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، ليان محمد علاء 7 سنوات العاشر من رمضان سورية الجنسيه تعاني من سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، منور محمد علاء 4 سنوات العاشر من رمضان سورية الجنسيه يعاني من سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، عمر محمد علاء 4 سنوات العاشر من رمضان سوري الجنسيه يعاني من سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، مياس محمد ناصف 28 سنه مقيم العاشر من رمضان، سورية الجنسيه تعاني من اشتباه نزيف بالبطن وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم، محمد يوسف النجم 4 شهور العاشر من رمضان سوري الجنسيه يعاني من سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، مريم صلاح النجم 46 سنه العاشر من رمضان سورية الجنسيه تعاني من سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، عبدالوهاب يوسف النجم 3 سنوات العاشر من رمضان سوري الجنسيه يعاني من سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، منور صلاح النجار 54 سنه العاشر من رمضان سورية الجنسيه يعاني من اشتباه كسر بالفخذ الأيسر والزراعين وسحجات وكدمات متفرقه بالوجه والجسم، محمد ممتاز النجار 44 سنه العاشر من رمضان سوري كندي الجنسيه يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم، مايسيم احمد غزار 35 سنه العاشر من رمضان سورية كندية الجنسيه تعاني سحجات وجروح متفرقة بالجسم، مراد محمد النجار 13 سنه العاشر من رمضان سوري كندية الجنسيه يعاني سحجات وكدمات متفرقه بالجسم.