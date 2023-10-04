ترتيب الدورى المصرى 2024 قبل انطلاق الجولة الثالثة

ترتيب الدوري المصري 2024 قبل انطلاق الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز للنسخة الجديدة 2023-2024 والتي من المفترض أن تقام مبارياتهم كاملة دون أي مؤجلات، من أكثر الموضوعات بحثًا على محك جوجل، حيث أجلت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية ولا يزال جدول ترتيب الدوري المصري 2024 غير واضح معالمه خاصة وأن الدوري في أولى جولاته.

ترتيب الدوري المصري 2024

الترتيب فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- النقاط 1 فيوتشر 2 2 0 0 4 1 3 6 2 زد 2 2 0 0 2 0 2 6 3 سموحة 2 1 1 0 3 1 2 4 4 طلائع الجيش 2 1 1 0 2 0 2 4 5 بيراميدز 2 1 1 0 3 2 1 4 6 الأهلي 1 1 0 0 4 0 4 3 7 الإسماعيلي 2 1 0 1 3 2 1 3 8 بلدية المحلة 2 1 0 1 2 2 0 3 9 الداخلية 2 1 0 1 2 2 0 3 10 اتحاد السكندري 2 1 0 1 2 3 -1 3 11 المصري 2 1 0 1 1 4 -3 3 12 الزمالك 2 0 2 0 3 3 0 2 13 الجونة 2 0 1 1 1 2 -1 1 14 إنبي 2 0 1 1 0 1 -1 1 15 مقاولون العرب 2 0 1 1 1 3 -2 1 16 كليوباترا 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 البنك الأهلي 2 0 0 2 0 3 -3 0 18 فاركو 2 0 0 2 0 3 -3 0

أهم مباريات الجولة الثالثة في الدوري

وتقام خلال الجولة المقبلة مباراة الزمالك والبنك الأهلي، حيث يستضيف الأخير الفارس الأبيض في ملعبه لخوض المباراة التي تجمعهم يوم السبت الموافق 7 من شهر أكتوبر الجاري، وتنطلق صافرات بداية اللقاء في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كما تنطلق مباراة بيراميدز وإنبي خلال الجولة الثالثة يوم الأحد الموافق الثامن من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.

واستأنف النادي الأهلي مبارياته في الدوري المصري الممتاز، حيث يضرب النادي الأهلي موعدا مهمًا مع فريق الإسماعيلي في ختام مباريات الدوري حيث تنطلق المباراة مساء يوم الأحد في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.