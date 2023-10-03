الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد فتوح يكشف لمسئولى الزمالك حقيقة توقيعه للأهلى

فتوح
فتوح

عقد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق على هامش مران اليوم.

وتفاوض مدير الكرة مع اللاعب على كل الشروط الخاصة بتجديد عقده مع الفريق والتعرف على طلباته المالية.

وطلب “فتوح” الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة كاملة إلى جانب مساواته بالفئة الأولى في الفريق وتقديره ماليا.

وتطرق الحديث بين الطرفين لمسألة المفاوضات مع الأهلي، وشدد اللاعب على أنه لم يوقع للأهلي على أي عقود أو رغبة، وأن الأولوية لديه تتمثل في البقاء مع الزمالك

 

مشاركة فتوح

وشارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب التأكد من سلامة اللاعب بعد تعرضه لإجهاد عضلي في مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية. 

وأدى “فتوح” الفقرات المختلفة للمران سواء التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للمواجهة المقبلة.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

تأهيل “الونش”

خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وخضع بسببها لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا.

وأدى اللاعب مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

 

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