الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيف دعمت الدولة القطاع السياحى خلال 10 سنوات؟.. خبير سياحى يجيب

هشام وهبة
هشام وهبة

كشف هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، ورئيس لجنة التثقيف والتدريب بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن الإجراءات التى قامت بها الدولة أسهمت فى استعادة الحركة السياحية، بما يتناسب مع استراتيجية السياحة ورؤية مصر 2030؛ للوصول إلى  إيرادات 30 مليار دولار.

وأضاف وهبة، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة قد استثمرت أعوام انحسار الحركة السياحية، وذلك خلال أعوام 2016 و2020 و2021، لتعيد ترتيب القطاع ووضعه على المسار الصحيح، موضحا أن الإجراءات التى قامت بها الدولة فى مواجهة جائحة كورونا قد أسهمت فى عودة الحياة لطبيعتها، مع الحفاظ على القطاع السياحى وحماية العاملين بالقطاع بسبب تداعيات الجائحة واتخاذ الإجراءات لعودة الحياة السياحية واستقبال الرحلات من جديد، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية بالمنشآت السياحية والفندقية.

كما حافظت إجراءات الدولة على القطاع السياحى فى مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وصولا إلى مجابهة حالة التضخم بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يضعنا أمام توقع نمو مستمر فى حال العمل على الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة وتحقيق نمو سنوى بمعدل 25% إلى  30% سنويا والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ولفت إلى القطاع السياحى استطاع أن يحقق خلال الربع الأول من العام الحالى نحو 4.5 مليون سائح، كما أن شهر أبريل الماضى وحده وصلت به الأعداد السياحية إلى 1.3 مليون سائح. 

وأوضح وهبة أن البنك المركزي أعلن أن مصر شهدت زيادة فى أعداد السائحين 52.2%، كما تزايد عدد الليالى السياحية بنسبة 47.1%، خلال الشهور الأولى من العام، مسجلة نحو 43.6 مليون ليلة سياحية، كما شهدت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العشر سنوات، تزايدًا مطردا ليسجل نحو 90.1 مليون سائح حتى عام  2022.

المنشآت السياحية الحركة السياحة جائحة كورونا الحياة السياحية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

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