الشوط الأول.. بيلينجهام وفينيسيوس يتقدمان لـ ريال مدريد أمام نابولي بدوري الأبطال

تقدم ريال مدريد الإسباني على مضيفه نابولي الإيطالي بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “دييجو أرماندو مارادونا”، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

ليو أوستيجارد افتتح التسجيل لـ نابولي بهدف أول في الدقيقة 19، بضربة رأسية من متابعة لرأسية زميله ناتان والتي ارتطمت بالقائم.

وأدرك البرازيلي فينيسيوس جونيور التعادل لـ ريال مدريد بهدف في الدقيقة 27 بعدما قام الإنجليزي جود بيلينجهام بقطع تمريرة دي لورينزو، ليمرر الكرة لزميله، الذي وضعها في شباك نابولي.

وتمكن الإنجليزي جود بيلينجهام من تسجيل الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة 34، بعد مجهود فردي رائع قام به، قبل أن يسدد الكرة في شباك نابولي، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه.

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تشكيل ريال مدريد أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد الفرنسي إدواردو كامافينجا في مركز الظهير الأيسر، وتواجد الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونويور ورودريجو جوس في خط الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور

وكان ريال مدريد قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ضيفه يونيون برلين الألماني بهدف دون مقابل، سجله الإنجليزي جود بيلينجهام، فيما فاز نابولي الإيطالي على سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين مقابل هدف.