الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: شعبية الرئيس السيسى فاقت عبدالناصر ولم يحاول استغلال ذلك

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب موقفه في ثورة 30 يونيو 2013 وانحيازه للشعب، ودعمهم للتخلص من الإخوان، فاقت شعبية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في أي حدث، سواء في تأميم قناة السويس، أو العدوان الثلاثي أو نكسة 67، ومطالبته بالتراجع عن التنحي.

 

شعبية الرئيس السيسي فاقت شعبية جمال عبدالناصر

وأضاف الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "رغم شعبية الرئيس السيسي التي فاقت شعبية عبدالناصر، إلا أنه رجل لم يتاجر بالمصريين، كان ممكن بعد 30 يونيو، يعمل للناس اللي عايزينه وخلاص، لكنه لم يفعل ذلك، وقرر أن يقوم بما يحتاجه الناس، حتى لو سحب ذلك من رصيد شعبيته".

وأردف: "الرئيس السيسي بنى خطته ومشروع إنه يعمل اللي الناس محتاجاه مش اللي عايزاه، ممكن لو سألت أولادك عايزين إيه؟ هيبقوا عايزين فاست فود، لكن اللي محتاجينه هو أكل صحي، والرئيس كان بيعمل اللي الناس محتاجاه، لو عمل اللي الناس عايزاه كانوا سقفوا له".

الباز السيسي الرئيس جمال عبدالناصر عبدالناصر

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