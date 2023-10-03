الباز يكشف أسباب تأييده للرئيس السيسى: انتصر للدولة

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، دعمه المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن أسباب دعمه للرئيس السيسي، ليس لأنه انحاز سياسيًا ضد جماعة كانت تذهب بالبلد لنفق مظلم، وإنما لأنه انحاز لثورة 30 يونيو لأسباب فطرية، بأنه لا يجب أن تكون هناك جماعة داخل الدولة.

الرئيس السيسي رجل ينتصر لدولة بمؤسساتها

ولفت الباز، إلى أن الرئيس السيسي شرح رؤيته في أول حوار موسع مع الصحافة المصرية، وقال إن فيه نمط تدين للدولة، وتدين المواطن، وأن الحال يستقيم لما يتوافق تدين الفرد مع تدين الدولة، لكن الخطر يحدث إذا كان هناك نمط تدين يحاول جذب ولاء الأفراد بعيدًا عن ولائهم للدولة، لذا الجماعة أي جماعة دائمًا تؤدي لصدام مع الدولة، وتشكل خطرًا على تماسكها.

وأردف الباز: "أؤيد الرئيس السيسي لأنه رجل ينتصر لدولة بمؤسساتها، رجل ينحاز لفكرة الدولة وتمكين الدولة والمواطنة، أنحاز له لأنه كان عونًا لأن نتخلص من الإخوان الإرهابية، ولأن دعمه يشكل سياج حماية حوله من الجماعة الإرهابية، التي تهاجمه دائمًا".