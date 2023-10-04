تمامًا مثل الرجل، تواجه النساء أيضًا مشكلات صحية مختلفة ولكنهن يميلن إلى إهمالها بسبب المسؤوليات المهنية والحياة الشخصية، ولكن من المهم معرفة العديد من المشكلات الصحية التي يمكن أن تسبب أوقاتًا عصيبة للمرأة وتسرق راحة البال.

6 مشاكل صحية يمكن أن تسبب أوقاتًا عصيبة للنساء وتسرق راحة بالهن مع نصائح مضمونة للوقاية منها، وفقًا لـ"Drugs.com".

6 مشاكل صحية يجب على المرأة الانتباه لها قبل نهاية 2023

1. سرطان عنق الرحم: يصيب النساء بشكل شائع ويسبب نموًا غير طبيعي للخلايا التي يمكن أن تغزو وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. يتم تشخيص سرطان عنق الرحم باستخدام فحص الحوض، والخزعة، اختبار مسحة عنق الرحم، والأشعة السينية. للوقاية منه، خذ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، واذهب لإجراء فحص منتظم، وتجنب التدخين، واتبع الممارسات الجنسية الآمنة.

2. أمراض القلب والأوعية الدموية: هي أمر شائع عند النساء وغالبًا ما يهملونه. ويجب معالجة الأعراض مثل ضيق التنفس والغثيان والإرهاق دون أي تأخير. إذا كان لديك تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية في عائلتك، فحاول إجراء فحص دوري للقلب، وتناول الطعام بشكل جيد، والحفاظ على الوزن الأمثل، والبقاء بعيدًا عن التوتر، وممارسة الرياضة يوميًا.

3. مرض السكري: إذا ترك دون علاج يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وحتى مشاكل المرارة. حاول مراقبة مستويات السكر في الدم من وقت لآخر، وتناول الأطعمة المغذية وتجنب الوجبات السريعة، وفقدان الوزن، وممارسة أي نشاط بدني من اختيارك.

4. فقر الدم: يحدث عندما يفتقر الدم إلى خلايا الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين. لتجنب هذه الحالة، قم بإدراج الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين C. تناول الفاصوليا والخضروات الورقية الخضراء والفواكه المجففة. يوجد فيتامين C في الفواكه والبابايا والفلفل الحلو والسبانخ بينما يوجد حمض الفوليك في الحبوب والأوراق الخضراء والبيض والفول السوداني والبذور.

5. الاكتئاب والقلق منتشران بشكل كبير عند النساء. الأطعمة المربى المليئة بمضادات الأكسدة تساعد في الحفاظ على خلايا الدماغ. حاول اختيار الفواكه والخضروات الملونة. تناول التوت والمكسرات والبذور والبقوليات والبقول والعدس والحبوب الكاملة والسلمون والسردين. حاول طلب المشورة عند الحاجة.

6. سرطان الثدي: يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض لدى النساء. ويحدث ذلك عندما تنمو خلايا الثدي وتستمر في التكاثر، مما يؤدي إلى ظهور الأورام. من الضروري اختيار التصوير الصوتي المنتظم والتصوير الشعاعي للثدي وإجراء فحص الثدي الذاتي وفقًا لنصيحة الطبيب لمنع الإصابة بسرطان الثدي.