لليوم التاسع.. أهالي الشروق يدعمون السيسي بتوكيلات الترشح للرئاسة

شهد مكتب الشهر العقاري بمدينة الشروق، شرق القاهرة، لليوم التاسع على التوالي توافد مكثف من جانب المواطنين، لتحرير توكيلات دعم السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

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وواصل أهالي الشروق التوجه إلى مكتب الشهر العقاري لعمل توكيلات للرئيس السيسي وسط حالة من الهدوء الأمني الشديد، لتوفير الجو الملائم لهذه الملحمة الوطنية الخالصة في حب مصر.

في السياق، حرصت قيادات حزب مستقبل وطن الشروق، بقيادة إبراهيم شفيق أمين القسم وأبو بكر عبدربه أمين التنظيم، على توفير كراسي ومظلات تم تخصيصها لتكون أماكن انتظار للمواطنين راغبي عمل التوكيلات تسهيلا عليهم.