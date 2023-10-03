"مستقبل وطن": الرئيس السيسى هو الشخص المناسب لاستكمال المسيرة (فيديو)

قال النائب محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يدعم دائمًا الدولة المصرية، ويرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الشخص المناسب لاستكمال المسيرة التي بدأها منذ 10 سنوات، لتحقيق النهضة والتنمية.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل بمنهج وقيادات وتنظيمات، ويتم التعامل بناءً على نبض الشارع، ولدينا تنظيم حزبي في كل ربوع مصر على مستوى محافظات الجمهورية.



وتابع: "دعمنا للرئيس السيسي لاقتناعنا بشخصه بأنه الرجل المناسب لاستكمال ما بدأه، ونرى فيه رئيس الدولة المناسب ليقود مصر في هذه المرحلة الحرجة الآن، سواء داخليًا أو خارجيًا".



وأكد أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن الحزب يدعم الدولة المصرية والرئيس، إضافة إلى أننا نسعى لتحقيق المصلحة الوطنية، ولو وجدنا ما قُدم إلينا من مشروعات قوانين، يتماشى مع المصلحة العامة نوافق، وإن وجدنا أشياء خاطئة، نقول إنه خطأ.

الهدف مصلحة المواطن لتفادى السلبيات

وأردف: "وأنا في لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، قمنا بتعديل قانون المصالحة على البناء أكثر من 25% أو 30% مما جاء من الحكومة، والهدف مصلحة المواطن لتفادى السلبيات التي كانت موجودة في القانون القديم".



وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن، هو حزب الأغلبية، وليس حزب الحكومة، وهناك فارق كبير بينهما، خاصة أننا نمثل الأغلبية لصالح الدولة والمواطن، وهذا دورنا التشريعي والرقابي.