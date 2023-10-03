بينهم كريم عبدالعزيز.. نجوم أيدوا ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية: "الرجل المناسب"

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الترشح للانتخابات الرئاسية لفترة أخرى، وجاء ذلك استجابة لنداء ملايين المصريين، ولاستكمال حلم ومسيرة البناء التي بدأها منذ توليه الحكم في 2014.

وقام مجموعة من الفنانين والفنانات بدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، ويرصدهم "الدستور" في التقرير التالي.

نيللي كريم

أعلنت النجمة نيللي كريم، عن تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.

وقالت خلال مقطع فيديو: "كلنا بنحب بلدنا وأكيد كلنا خدنا بالنا الفترة اللي فاتت من التغيرات العظيمة اللي حصلت في البلد، عشان كدا أدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشحه لرئاسة الجمهورية".

الفنان كريم عبد العزيز

أعلن الفنان كريم عبدالعزيز عن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئيسية المُقبلة؛ لأنه حقق إنجازات حقيقية وملموسة على أرض الواقع.

وقال كريم عبدالعزيز، في مقطع فيديو: "أؤيد وأرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مُقبلة، لما بدأه من إنجازات ومشروعات ملموسة على أرض الواقع".

أحمد السقا

كما أيد الفنان أحمد السقا ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية، خاصًة بعد الجهود المضنية التي بذلها الرئيس حتى تقف مصر شامخة أمام العالم، فضلا عن الإنجازات التي حققها على أرض الواقع منذ توليه المسؤلية.

نبيلة عبيد

قالت النجمة نبيلة عبيد، إنها تؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدة أنه الرجل المناسب في المكان المناسب.

نهال عنبر

وجهت الفنانة نهال عنبر رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بسبب قدرته على العبور بمصر إلى بر الأمان وإنقاذ المصريين من بطش الجماعة الإرهابية التي كادت أن تغرق مصر وتدمرها.

وتابعت الفنانة نهال عنبر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلة: "أنا بقولها علني أنا بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال ما بدأ فيه من إصلاحات وإنجازات، خاصة البنية التحتية للبلاد والمبادرات الصحية وغيرها من المبادرات التي تحافظ على المصريين، كما أنه رفع مصر إلى مكانة كبيرة وسط البلاد والجميع يشهد على هذا الأمر".