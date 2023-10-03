الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نواب التنسيقية يحصدون 11 مقعدا فى انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

نجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مجلس النواب، فى حصد عددا من مقاعد اللجان بعد فوزهم في انتخابات هيئة مكتب لدور الانعقاد الرابع، والتي وصلت لـ11 مقعدا، تمثلت في 5 مقاعد بمنصب وكيل لجنة، و6 مقاعد أمانة سر.

وفاز النائب عمرو درويش بمقعد أمين سر لجنة الإدارة المحلية، كما فازت النائبة مارسيل سمير بمقعد أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وفاز النائب أحمد مقلد بمقعد أمين سر لجنة الشئون العربية، وفازت النائبة أميرة صابر بمقعد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية.

وفاز النائب نادر مصطفي بمقعد وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، فيما فازت النائبة رشا أبو شقرة بمقعد أمين سر لجنة الشئون الإفريقية.

فيما فاز النائب أحمد فتحي بمقعد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، وفاز النائب طارق الخولي بمقعد وكيل لجنة العلاقات الخارجية.

كما فاز النائب محمد تيسير مطر بمقعد أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بينما فازت النائبة مرثا محروس بمقعد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفاز النائب محمد عبد العزيز بمقعد وكيل لجنة حقوق الإنسان.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب مقاعد اللجان انتخابات هيئة مكتب النائب عمرو درويش

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