خلال دور الانعقاد الثالث.. حصاد أنشطة نواب التنسيقية بمجلس النواب (إنفوجراف)

قدم أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ملحمة تشريعية ورقابية خلال دور الانعقاد الثالث بمجلس الشيوخ، حيث تقدم نواب التنسيقية بـ 242 كلمة في الجلسة العامة وجاء إجمالي حضور التكتل بمجلس النواب للجلسات 1180.

وقدم نواب التنسيقية خلال دور الانعقاد الثالث 76 اقتراح برغبة، و10 بيانات عاجلة و336 طلب إحاطة و 190 سؤال.

ويواصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشاطهم الرقابي والتشريعي من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، وكذا الاحتكاك بكافة القضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين، من خلال إجراء صالونات ثقافية لمناقشة القضايا التي تخص كافة المواطنين .