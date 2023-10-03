الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيغيب عن الكلاسيكو.. إيقاف ناتشو 3 مباريات بعد طرده أمام جيرونا

ناتشو
ناتشو

أعلن لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا اليوم الثلاثاء، إيقاف ناتشو مدافع ريال مدريد لمدة 3 مباريات على خلفية طرده في لقاء جيرونا الجولة الماضية.

وتعرض ناتشو للطرد المباشر بعد تدخله العنيف على لاعب جيرونا كريستيان بورتو لاعب جيرونا في لقاء الجولة الثامنة من الليجا.

وأكدت لجنة الانضباط، معاقبة ناتشو بعد تعمده إيذاء لاعب جيرونا بورتو بالإيقاف لثلاث مباريات، مع تغريم النادي 1050 يورو واللاعب 600 يورو.

وبذلك يغيب ناتشو عن الريال الذي يعاني دفاعيًا بعد إصابة ديفيد ألابا حيث تبقى مدافع واحد في الفريق وهو أنطونيو روديجير، في مباريات أوساسونا، إشبيلية والكلاسيكو أمام برشلونة.

واستعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من برشلونة بفضل فوزه على مضيفه جيرونا 3-0 السبت في المرحلة الثامنة. 

وحسم النادي الملكي الفوز في الشوط الأول، حيث أنهاه متقدما بهدفين حملا توقيع خوسيلو والفرنسي أوريلين تشواميني في الدقيقتين 17 و21. 

وفي الشوط الثاني أكد الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام فوز الريال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 72.

لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني ناتشو كريستيان بورتو جيرونا الليجا

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