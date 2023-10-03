بعد إعلان ترشحه.. الجاليات المصرية بالخارج تؤكد دعمها للرئيس السيسى

حالة من الفرح والسرور عمّت جميع الجاليات المصرية، بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن ترشحه لولاية رئاسية جديدة، أمس الإثنين، خلال ختام فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، والذي انطلق السبت الماضي، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المصريون بالخارج تأييدهم ودعمهم للرئيس السيسي للترشح لولاية رئاسية جديدة ليستكمل مسيرة التنمية والإنجازات التي حققها على مدار أعوام حكمه.

مصريو ميلانو يوثقون توكيلات للرئيس السيسي



من جانبه، وثق أبناء الجالية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية، اليوم، توكيلات للرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وقال الدكتور وائل عبدالقادر، عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ورئيس جمعية الثقافة المصرية الإيطالية إن أبناء مصر بميلانو حرصوا على توثيق طلبات ترشح للرئيس السيسي في رسالة قاطعة منهم بدعمه.

وطالب عبدالقادر جميع المصريين في ميلانو والتي بها أكبر جالية مصرية بإيطاليا، بضرورة التوجه للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا ضرورة توجيه رسالة من خلال هذه الانتخابات للعالم أجمع بمدى إيمان المصريين بالخارج بقائدهم السيسي.

المصريون في النمسا يدعمون الرئيس ويؤكدون مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية

من جانبه، أكد بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن المصريين في النمسا يشعرون بأن اليوم عيد بعد إعلان الرئيس السيسي عن ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في الخارج أيام ١و٢و٣ ديسمبر المقبل.



وأضاف بهجت العبيدي أن أعضاء الاتحاد حاليًا يقومون بحملات في مناطق متعددة تستهدف مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تروجها الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى عرض الإنجازات التي حققها الرئيس وعرض المشروع السيساوي لنهضة الدولة المصرية والذي يعد المشروع الوحيد القادر على إلحاق مصر بدول العالم المتقدم.

تحركات عاجلة في دول العالم للاستعداد لحشد المصريين ودعمهم

في السياق، وثق نصر مطر، منسق حملة مواطن لدعم مصر "كُن مع الوطن" توكيلًا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعلان ترشحه لولاية رئاسية جديدة، معقبًا: "إعلانه أشعل الفرح والسرور في نفوس أبناء الجالية المصرية في الخارج".

وأضاف مطر في تصريحات له أنه بمجرد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح تواصل أعضاء الاتحاد في جميع دول العالم للاستعداد لحشد المصريين ودعمهم وتشجيعهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية.

وأكد أن المصريين في دول العالم يؤيدون الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة النجاح ويشعرون أنهم أمام اختبار حقيقي لإثبات ولائهم وحبهم للوطن.

وقال نصر مطر إنه منذ اللحظة الأولى - التي نراها تاريخية - التي أعلن فيها الرئيس السيسي عن استجابته لمناشدة الملايين من الشعب المصري وأعلن عن ترشحه لولاية رئاسية جديدة، هناك تحركات على أعلى مستوى مع منسقي وأعضاء الحملة في كل دول العالم.

وأضاف مطر أنه تم عقد اجتماع عبر فيديو كونفرنس للزملاء المسئولين في الدول التي بها أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية في الخارج، وفي المقدمة كانت المملكة العربية السعودية والتي يقيم بها ما يقترب من ربع الجالية المصرية في الخارج، حيث إن بها حوالي ٣ ملايين مصري.

وذكر أنه وجد تعاونًا منقطع النظير من جميع أعضاء الحملة وفي مقدمتهم المنسقون الذين يعملون على قدم وساق حتى تخرج العملية الانتخابية في أبهى صورة، وحتى يتم أكبر حشد من المصريين لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وواصل منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج أن أهم ما يميز عمل الحملة في الخارج هو إيمان كل المنتسبين لها بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي إيمانًا مطلقًا، وهذا يجعلهم في تناغم منقطع النظير ويدفعهم إلى بذل أقصى جهد، والعمل كخلية نحل.



المصريون في لندن يؤكدون دعمهم للرئيس السيسي

فيما استمر أعضاء بيت العائلة المصرية بلندن في توثيق طلبات ترشح للرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وأكد مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية بلندن، في تصريحات لـ"الدستور" أن المصريين بالخارج يقومون خلال الفترة الحالية بعمل توكيلات لدعم الرئيس السيسي ليوجهوا بها رسالة للعالم على المشاركة الفعالة الديمقراطية لدعم مسيرة التنمية.

وأضاف رجب أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، خاصة أننا نؤمن بالأمل ولدينا رغبة ملحة في أن يكمل الرئيس السيسي ما بدأه من إنجازات غير مسبوقة تحققت على مدار 10 سنوات.