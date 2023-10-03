الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كريستيانو رونالدو لاعب الشهر في الدوري السعودي للمرة الثانية

رونالدو
رونالدو

كشفت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة عن شهر سبتمبر 2023.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 20 نقطة، بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة.

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وفاز البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر سبتمبر، وذلك للمرة الثانية تواليًا.

وحصد رونالدو الجائزة متفوقًا على منافسه الوحيد، المغربي مراد باتنا لاعب فريق الفتح.

وحصل رونالدو على نسبة 53% من أصوات المشجعين عبر حساب رابطة الدوري على موقع “تويتر”، مقابل 47% لمنافسه، إضافة لتفوقه في بقية معايير الرابطة.

يُذكر أن رونالدو يتصدر جدول ترتيب هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف، وسجل هدفًا في آخر مباريات الفريق بالبطولة أمام الطائي، إضافة لصناعته آخر.

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