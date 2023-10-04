عاجل.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

زاد البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، في كافة محافظات الجمهورية مع التغيير في الحالة الجوية والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة في بداية شهور فصل الخريف، حيث نرصد تفاصيل الحالة الجوية من خلال بيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

وأصدرت الهيئة القومية للأرصاد الجوية بيان توضح فيه حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في كافة محافظات الجمهورية، خلال الساعات القادمة، حيث أكدت أن هناك طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية للبلاد ومحافظات شمال الصعيد وطقسا معتدلا على المدن الساحلية وحار على شمال سيناء وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن الطقس سيكون لطيفا خلال ساعات الليل على محافظات شمال الدلتا وحتى جنوب الصعيد ومعتدلا في درجات الحرارة على مناطق محافظات جنوب سيناء وجنوب الوادي وتبين من صور الأقمار الصناعية ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتمتد حتى محافظات القاهرة الكبرى توصل إلى شمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في أماكن متفرقة وعلى فترات متقطعة ولن تؤثر على الأنشطة اليومية وحركة المواطنين فيها منها مدن السواحل الشمالية وبعض مناطق محافظات شمال الوجه البحري وتمتد إلى مناطق الصحراء الغربية.



نشرة درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 31 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 33 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

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