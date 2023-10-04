تتصاعد حدة البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك من قبل المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال الموسم الحالي، أو المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وذلك لتغيير العملات الأجنبية بالجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

يشهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية استقرارا ملحوظا، وفقا للوحة التعاملات المالية، وذلك منذ شهر أكتوبر 2022 والذي أصدر فيه البنك المركزي المصري قرارًا بوضع سعر مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وإليكم أسعار صرف الريال في البنوك:

سجل الريال في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الاهلي المصري إلى نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

يتداول بنك قناة السويس الريال السعودي بنحو 8.20 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

يعرض بنك الإسكندرية الريال السعودي بنحو 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

يحافظ بنك الاستثمار العربي على مستوى الريال السعودي عند مستوى 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

قدر البنك الأهلي القطري الريال السعودي بنحو 8.13 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول استقر الريال السعودي عند مستوى 8.16 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الريال السعودي نحو 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية وصل الريال السعودي إلى 8.17 جنيه للشراء و8.20 جنيه للبيع.

في مصرف أبو ظبي الاسلامي وصل الريال السعودي إلى 8.17 جنيه للشراء و8.20 جنيه للبيع.

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