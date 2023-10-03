الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد زكي: "التاريخ سيكتب اسم الرئيس السيسي بحروف من نور"

الفنان الكبير خالد
الفنان الكبير خالد زكي

أعلن خالد زكي، تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة قائلا في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: “صاحب إنجازات عظيمة وأنقذ البلاد من براثن الإرهاب وسيكتب التاريخ اسمه بحروف من نور”.

ندوة خالد زكي بالإسكندرية السينمائي 

من جانب آخر عقدت اليوم الثلاثاء ندوة لتكريم الفنان الكبير خالد زكي ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٩، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم علي بدرخان، أحمد وفيق، محمد عبد العزيز، سهير شلبي وغيرهم.

وجاء اختيار خالد زكي للتكريم تقديراً لتميزة الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني سواء بالسينما أو التليفزيون، إذ شارك في العديد من الأفلام منها «طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة، ملاكي إسكندرية»، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها «الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد والدموع».

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ ٣٩ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة انطلقت الأحد الماضي، وأقيم حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية على أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنة" وهو فكرة وإخراج  محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار د/ محمد مخيمر ومخرج منفذ/ محمد طوسون ومكياج وملابس/ مارينا مجدي.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

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