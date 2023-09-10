تكريم خالد زكى ومحمود مرسى وتوفيق الدقن فى «الإسكندرية السينمائى»

تواصل إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، استعداداتها لإطلاق الدورة الـ٣٩ من المهرجان، خلال الفترة من ٣ إلى ٨ أكتوبر المقبل.

وتكشف إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن «بوستر» الدورة الـ٣٩، بجانب الإعلان عن الأفلام المشاركة هذا العام.

وتشارك فى المهرجان أفلام طويلة وقصيرة من دول البحر المتوسط فى إفريقيا وآسيا وأوروبا، وتحمل دورته المرتقبة اسم النجمة الكبيرة إلهام شاهين، التى مُنحت أيضًا لقب رئيس شرف المهرجان فى الدورة ذاتها.

وينتظر أن تشهد الدورة الجديدة تكريمات لعدد من أبرز نجوم وصناع السينما فى مصر والعالم، وعلى رأسهم النجمة الفرنسية كارولين سيلول، والمنتج السينمائى الفرنسى جان لوى ليفى، والمخرج العمانى خالد الزدجالى.

وتضم قائمة المكرمين، أيضًا، الفنان اليونانى المصرى كوستاس فيرس، والنجمة المصرية حنان مطاوع، وقبلهم جميعًا الفنان الكبير خالد زكى، تقديرًا لمشواره الطويل فى السينما أو التليفزيون.

كما تشهد الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية الاحتفال بمئوية الفنان الكبير محمود مرسى، تكريمًا لمسيرته الفنية الكبيرة، ويتضمن ذلك إصدار كتاب عن مسيرته من إعداد الناقد الدكتور وليد سيف، كما يتسلم درع تكريمه نجله الدكتور علاء محمود مرسى.

وسيتم كذلك الاحتفال بمئوية الفنان الكبير توفيق الدقن، بحضور نجله ماضى الدقن، الذى يتسلم درع الجمعية المصرية لكتّاب ونقاد السينما، إلى جانب طباعة كتاب يتضمن السيرة الذاتية والفنية للفنان الكبير، من تأليف الناقد السينمائى طارق مرسى.

ويقيم المهرجان ورشة إخراج سينمائى للمخرج على بدرخان، إلى جانب ماستر كلاس للتمثيل للفنان جمال سليمان، إضافة إلى ورشة تصوير لمدير التصوير سمير فرج.

كما تشهد الدورة الـ٣٩ تنظيم مسابقة «ممدوح الليثى»، برئاسة المخرج هانى لاشين، وعضوية المخرجة هالة خليل، والسيناريست عاطف بشاى، والتى من خلالها ستمنح جوائز مالية لأفضل ٣ سيناريوهات.