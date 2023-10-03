الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعيين 19 مدرسًا وترقية 22 عضوًا بهيئة تدريس جامعة طنطا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وافق مجلس جامعة طنطا بمحافظة الغربية فى جلسته الأولى للعام الجامعي 2023/2024 المنعقدة برئاسة د.محمود زكى على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من دينا مصطفى ابوريا، كريمان احمد ابراهيم بكلية الطب، محمد عبد الصمد عبد الرحمن بكلية العلوم، لمياء عبد الله يوسف بكلية الصيدلة، اسلام محمود ابو النجا بكلية الهندسة، محمد فاضل الشيخ بكلية الزراعة

كما وافق  المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من مروة سامى طه، ايمان السيد حجازى، أمين السيد نوار، علياء السيد شعبان، محمود زكى السيد، وائل منصور سعيد، معتز محمد عمرو، بسمه سمير الديب بكلية الطب، ايمن رمضان الشرقاوى، جهاد عبد الله رجب، عمرو الشحات صديق بكلية العلوم، اسماء محمد فاروق بكلية الآداب، رضا نجاتى محمد، أحمد السيد الجبالى، وفاء أحمد حماد بكلية الهندسة، محمد سليمان شعبان بكلية الزراعة.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من  نورا ابراهيم عبده، أيه عبد الحميد على، سها فوزى أمين، محمد محمود هيكل، محمد جمال عبد الواحد، محمود سليمان فهمى، أسامة إبراهيم يونس، علاء عبد الكريم سليمان، رائد أحمد عبد المعبود، أريج قطب على، ايمان حمدى عبد الوهاب، زينب توفيق رجب بكلية الطب، مروة محمد الشرقاوي، محمد طلال يس بكلية العلوم، هويدا الشناوى عبد الحميد بكلية الصيدلة، مروة عبد العزيز عبد الوهاب بكلية طب الأسنان، نهال خيرى المتولى، نجلاء شوقى الحصرى بكلية الزراعة، عمرو ايهاب أسماعيل بكلية التربية الرياضية

والموافقة على منح (٥٨٨ )  درجة دبلوم، وعدد ( 142)  درجة ماجستير، وعدد ( ٥٤ ) درجة الدكتوراه.

كما نظمت كلية الهندسة بجامعة طنطا، اليوم، احتفالية كبرى لتخريج الدفعة الــ 28 دفعة الدكتور محمد طلعت فهيم بحضور الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة والدكتور هانى الشامى القائم بعمل عميد كلية التجارة والدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة، والدكتور مجدى وكوك القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور مصطفى الصواف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر السمدونى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ولاء نور القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكلية.

ترقية ٢٢ عضوا بهيئة التدريس وتعيين ١٩ مدرسا بجامعة طنطا رئيس الجامعة كلية الأداب كلية الزراعة درجة دبلوم

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