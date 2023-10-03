الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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محافظات

"الاتحادي الديمقراطي" يؤكد دعمه الكامل للسيسي في الانتخابات الرئاسية

الدكتور محمد كامل
الدكتور محمد كامل صديق

أعلن د.محمد كامل صديق، أمين شباب الجمهورية بالحزب الاتحادي الديمقراطي، عضو الهيئة العليا للحزب، عن دعمه وتأييده الكامل للرئيس السيسي لتولي فترة رئاسيه جديده استكمالا المسيرة الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال فترة رئاسته لمصر.

جاء ذلك القرار خلال اجتماع أمانة الشباب اليوم، للتأكيد على دعمها الكامل الرئيس السيسي استكمالاً لمسيرة العطاء.

مصر تخطت الأزمات وتمضي قدمًا بفضل الرئيس السيسي 

وأكد أمين شباب الحزب أن مصر تخطت مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها على مدار تاريخها من محاربة الإرهاب وأزمة كورونا التي اجتاحت العالم وتأثر مصر بالأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على كل دول العالم بجانب الحروب الداخليه الصراعات داخل دول الجوار ورغم كل ذلك لاتزال الدولة المصرية تمضي قدمًا في التنمية ودفع عجلة الإنتاج.

أوضح أمين شباب الحزب أن عليهم دور هام خلال الفترة المقبلة في الشارع المصري من خلال التواجد الميداني لإبراز المجهود الذي بذلته الدولة المصرية وتسليط الضوء على الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال فترة زمنية قصيرة جدًا.

التوعية السياسية ومواجهة الشائعات

وأشار أمين شباب الجمهورية د.محمد كامل صديق إلى أهمية الدور الذي سيلعبه الشباب من خلال التوعية السياسية لكل فئات المجتمع المصري بما قدمته الدولة المصرية، وكذلك مواجهة الشائعات وكيفية مواجهة المخاطر التي تحاك بالدولة المصرية في هذه الفترة من نشر الاكاذيب والشائعات التي من شأنها التأثير السلبي علي الوطن والمواطن وأكد كامل ان الحزب اتخذ القرار بدعم الرئيس بناء على قناعتهم الكامله وثقتهم المطلقة في القيادة السياسيه بقيادة الرئيس السيسي.

وأضاف أن الحزب سيكون له دور كبير وهام الفترة القادمة من خلال التواجد الميداني في مختلف ربوع مصر لدعم ومساندة الرئيس السيسي، وتأكيد على قرار الحزب بالإجماع بقيادة المحاسب حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي للمشاركة في دعم ومساندة الرئيس من خلال الحملات والندوات التوعويه التي سيعقدها الحزب في مختلف أنحاء البلاد.

شباب الجمهورية حزب الاتحادي الديمقراطي الإنجازات والنجاحات عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي التوعية السياسية

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