محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

تابع د.أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحتلها الأولى والتي يجري تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، مع مسئولي شركة دار الهندسة المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"؛ للوقوف على آخر الأعمال ومعدلات التنفيذ تبعًا للملاحظات التي يرصدها مسئولو دار الهندسة، خاصة بالمشروعات التي تم الانتهاء منها، لتلافيها بشكل عاجل، ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك بحضور د. محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس عبدالرحمن حسن فوزي، والمهندس ماهر سيد، والمهندس أحمد عبد الغنى، ممثلى شركة دار الهندسة المتابعة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة".

خلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة دار الهندسة المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات القطاعات المختلفة، وما تم نهوه منها، والملاحظات الإنشائية بكل مشروع، للوقوف على مدى جاهزية هذه المشروعات للتسليم، وكذا استعراض موقف نهو وتسليم المشروعات المنتهية، بقطاعات المجمعات الخدمية والوحدات الصحية ومراكز الشباب.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف الطرق الداخلية المستهدف تنفيذها بقري مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وفي هذا الصدد وجه المحافظ بإعداد خريطة بالطرق المقترحة وأطوالها لسرعة تنفيذها، كما وجه المحافظ بسرعة تسلم الوحدة الاجتماعية بقرية منية الحيط بمركز إطسا، واستيفاء الملاحظات المتبقية بالوحدة الاجتماعية بقرية جردو بإطسا، وذلك لتسليمها في أقرب وقت، كما وجه المحافظ أيضًا بسرعة إستلام أعمال الكهرباء بالمشروعات بالقرى المنتهية، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، مما يعود بالنفع علي المواطن الفيومي.

وخلال الاجتماع قرر محافظ الفيوم، عقد اجتماع، بحضور رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ومدير مديرية الطرق، ومسئولي وحدة المتغيرات الجيومكانية، لتحديد الطرق الداخلية المستهدف تنفيذها ضمن المبادرة، وكذا عقد اجتماع تنسيقي مع المهندس محمد خير الله رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، والمهندس محمود حمدي رئيس شركة الفيوم للغاز، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الكهرباء والغاز التي يجري تنفيذها بالمبادرة.

كما ناقش محافظ الفيوم، مع مسئولى شركة دار الهندسة المتابعة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، أهم الملاحظات المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة، التي تم رصدها، ومنها عمل شبكات صرف بملاعب مراكز الشباب، التي تم إنشاؤها، لصرف تجمعات مياه الأمطار، للحفاظ على الملاعب، وكذا توفير مضخات مياه "مواتير" لضخ المياه بكثافة عالية بالمجمعات الخدمية، وشدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بكافة المنشآت وتلافى الملاحظات لدخولها الخدمة، موجهًا باستكمال أعمال تركيب كاميرات المراقبة، وماكينات الصراف الآلي "ATM" بالمجمعات الخدمية.

في نهاية الاجتماع، وجه المحافظ بعقد اجتماع تنسيقي الأسبوع المقبل، بحضور رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق ومسئولي المكاتب الاستشارية لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالمركز، والمقاولين المنفذين للمشروعات، لوضع آليات للإسراع في تسليم المشروعات التى تم انتهاء الأعمال بها، ودخولها الخدمة خلال الفترة القادمة.