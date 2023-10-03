الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اللواء أحمد العوضى رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز النائب اللواء أحمد العوضي برئاستها، وكل من النائبين إبراهيم المصري وأحمد يحيي الجحش بمقعدي الوكالة، وفاز بأمانة السر النائب محمد راضي.
 

فوز أباظة ومحسب والسادات ومقلد بهيئة مكتب الشئون العربية

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع عن فوز النائب أحمد فؤاد أباظة رئيسًا للجنة.
وفاز بمقعد الوكالة كل من النائبين عباس السادات وأيمن محسب، وفى أمانة السر النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لبدء انتخابات هيئات مكاتب اللجان

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رئيس مجلس النواب يفتتح أولى جلسات دور الانعقاد الرابع

كما أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع عن فوز النائب المستشار إبراهيم الهنيدى برئاسة اللجنة، وفاز بمقعد الوكالة كل من النائبين إيهاب الطماوي ويحيى عيسوى، وفى أمانة السر ناصر عثمان.

الدكتور سامى هاشم رئيسًا للجنة التعليم

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، والتي عقدت برئاسة الدكتورة ألفت كامل أكبر الأعضاء سنًا، عن فوز كل من الدكتورسامى هاشم رئيس رئيسًا، ومنى عبدالعاطى وكيلا، وماجدة السيد محمد وكيلا، وأمل عصفور أمين سر.

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع عن فوز  محمد سليمان رئيس اللجنة.
 
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، دعا خلال الجلسة الأعضاء لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، وفي الجلسة الثانية يتم عرض الطعون والموقف منها، وعقب ذلك يدعو لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وفي الجلسة الثالثة، يعلن رئيس مجلس النواب التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25.

وكان «جبالي» دعا في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع الأعضاء لتسجيل رغبات عضوية اللجان النوعية للراغبين في تغيير العضوية عن الدور السابق.

انتخابات مجلس النواب الانعقاد الرابع الفصل التشريعي اللواء أحمد العوضي

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