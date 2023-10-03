الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القابضة للمياه تستعرض أحدث الأبحاث فى معالجة الصرف الصناعى لمعرض إكسبوتك

ممدوح رسلان
ممدوح رسلان

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة تسعى لاستخدام أحدث التكنولوجيات فى مجالات تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحى والصرف الصناعى لإعادة استخدام هذه المياه بشكل آمن وفى الاستخدامات المناسبة لها.

اكسبوتك

وقد شهد جناح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمعرض اكسبوتك اقبال كبير من الباحثين والمتخصصين فى مجال معالجة الصرف الصحى والصرف الصناعى على هامش فعاليات اليوم الثالث حيث تم تقديم مجموعة من الأوراق البحثية والتجارب العملية لبعض الشركات الألمانية المتخصصة فى هذه المجالات، وبحضور مجموعة كبيرة من العاملين بقطاع المعامل والجودة بالشركات التابعة للشركة القابضة للمياه.

وقد اكد المهندس ممدوح رسلان على حرص الشركة القابضة فى اختيار انسب التكنولوجيات التى تتماشى مع اتجاهات الدولة فى الحفاظ على البيئة وتعظيم المواد المائية للمساهمة فى الحد من التغيرات المناخية.

وفى سياق آخر، على هامش معرض اكسبو الدولى للمياه الذى تنظمه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أدارت السيدة لويس كونج ممثلة عن الشراكة الألمانية للمياه، جلسة نقاشية حضرها ممثلين من الجانب المصرى من قطاعات التدريب وبناء القدرات، للتعرف على أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال تطوير القدرات البشرية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

رئيس الشركة القابضة للمياه يتفقد أجنحة المعرض الدولى للمياه إكسبو 2023

واستعرضت لويس كونج مجموعة من البرامج التدريبية فى المجالات الفنية والإدارية والتى تضمن تحقيق الرؤية المصرية الألمانية المشتركة، وآليات نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجال التدريب وبناء القدرات.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة بالاتفاق مع الهيئة المنظمة من الجانب الألمانى، نظمت على مدار أيام المعرض مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية لعرض أوجه التعاون المصرى الألمانى، فى جناحها بالمعرض الذى يحمل اسم "مصر ألمانيا 2030".

ممدوح رسلان القابضة الشرب التكنولوجيات أكسبو

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