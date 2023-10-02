رئيس الشركة القابضة للمياه يتفقد أجنحة المعرض الدولى للمياه إكسبو 2023

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أجنحة المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات إكسبو ٢٠٢٣ الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وبمشاركة وزارات: الإسكان والمرافق، التعاون الدولى، البيئة، الشباب والرياضة، الإنتاج الحربى.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وممثلى الجانب الألمانى.

يشارك في المعرض العديد من المنظمات الوطنية والدولية، منها على سبيل المثال لا الحصر: السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلي الهيئات والمنظمات والمحلية العاملة فى مجال المياه والصرف الصحى وتحلية المياه وإدارة المخلفات فى جمهورية مصر العربية بالإضافة الي أكثر من 40 شركة ألمانية.

هذا ويأتي تنظيم هذا المؤتمر والمعرض الدولي في إطار التوجيهات والرؤية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. ويعدان منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة النظيفة، وتحلية المياه، خاصة مع مشاركة شركات أوروبية متخصصة في قطاعات المياه وإدارة المخلفات، كما ستشارك أكثر من 40 شركة ألمانية بدعم من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية لتشجيعهم على الاستثمار في جمهورية مصر العربية. ويشارك في الحدث أكثر من 2000 زائر من جنسيات مختلفة وأساتذة ذوي سمعة دولية متميزة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات من البلدان الأجنبية والمنطقة العربية.

تعاون بين القابضة للمياه وشركة "فوري دهب" للتحصيل الإلكتروني

كانت وقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، بروتوكول تعاون مع شركة "فوري دهب" بحضور الأستاذ وليد السيد محمد رئيس مجلس إدارة شركة فورى دهب، وذلك في ضوء تعزيز الشركة القابضة لتسهيل خدمات السداد الالكتروني وتوفير طرق دفع متعددة، وتقديم خدمة الدفع الالكتروني لفواتير المياه للتسهيل على المواطنين سداد الفواتير بكل سهولة ويسر.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تلك البروتوكولات تأتى فى إطار الخطوات التى تتخذها الشركة القابضة نحو التحول الرقمى وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق ورؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق بأهمية رقمنة وتطوير الخدمات، لذا حرصت الشركة علي تطوير منظومة التحصيل والسداد لفواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع أيضا، وذلك باستخدام كافة الآليات والتكنولوجيات المتاحة والمتوفرة فى السوق المصرية، بالإضافة للتطبيقات والمواقع الإلكترونية المملوكة للشركة القابضة.