"مياه أسوان" تشارك في معرض "إكسبو تك 2023"

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جناح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، في أثناء جولته التفقدية بمعرض “إكسبو تك 2023”، بحضور المهندس يحيى أبو زيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

وأوضح رئيس شركة مياه أسوان أن الشركة تستعرض منتجات الغابات الشجرية وعينات من المزارع التجريبية (القمح- الشعير – الذرة الصفراء- عباد الشمس – الخروب) مع عرض لبعض من منتجات الاشجار "اشجار الماهوجني الأفريقي، والكافور والتي تستخدم لإنتاج الأخشاب لصناعة الاثاث المنزلي، ادوات المطبخ الخشبية.

وعرضت، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أغنية "حاسب ع المياه ياعم خليل" والتي تم انتاجها بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالإسكندرية أداء فرقة منيب التراثية بالتعاون مع فرقة براعم الشمس النوبية والتي تشير الي ترشيد استهلاك المياه.

ولفت أبو زيد، إلى أن المعرض يعد من أفضل المنصات لجذب الاستثمارات الدولية ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة، وأفضل المنصات لنشر المجهودات والخبرات التي تتمتع بها شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوي الجمهورية.

جلسة نقاشية بعنوان "فرص الدراسة والعمل فى ألمانيا

وخلال المؤتمر قدم الدكتور مهندس عبدالله نصور استاذ بإدارة النفايات الصلبة بجامعة روستك الألمانية، جلسة نقاشية بعنوان "فرص الدراسة والعمل فى ألمانيا"، واستعراض العلاقات بين الجامعات فى الوطن العربى وألمانيا، وكيف يكون الطالب مؤهلًا للسفر والدراسة والحصول على فرص عمل.

وأشار إلى أن هناك عدد من الأساسيات التى يتطلب على كل طالب أن يحققها حتى يستوعبه مناخ العمل فى ألمانيا، ومن أهمها المهن الفنية، والتعليم الفنى، وهناك العديد من الجهات التى تقدم منح للدراسة.

وشرح عبدالله نصور، كيفية اعداد السيرة الذاتية ليكون مكتوب بشكل واضح ويلبى متطلبات جهات العمل للطالب، موضحًا اسلوب التواصل مع الشركات الخاصة والتقدم للمنح الدراسية.

يُذكر، أن المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات اكسبو ٢٠٢٣، يستهدف عقد ٦ جلسات متخصصة و١٠ حلقات نقاشية، تهدف إلى مزيد من المحاكاة وتبادل الخبرات وتعزيز التخصصية الهادفة إلى المعرفة.