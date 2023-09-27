الأحد.. انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "مصر للمياه والصرف الصحي"

يفتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى "مصر للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية - الاقتصاد الأزرق"، يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر.

النسخة الثانية لمؤتمر مصر للمياه والصرف والاقتصاد الازرق

وتنطلق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الدولى “مصر للمياه والصرف والبنية التحتية والاقتصاد الأزرق” والتي تُنظمها مجموعة “أكسبوتك” العالمية المنظم الرسمي لأجنحة الحكومة الألمانية بالخارج بالشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحت رعاية مجلس الوزراء، ووزارات “الإسكان – الشباب والرياضة – شئون البيئة – التعاون الدولي – الانتاج الحربي”، وذلك خلال الفترة من 1-3 أكتوبر 2023.

يُشارك في فعاليات الانطلاق كل من الدكتورعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وفرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة.



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ويشارك في المعرض العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلي الهيئات والمنظمات والمحلية العاملة فى مجال المياه والصرف الصحى وتحليه المياه واداره المخلفات فى جمهوريه مصر العربية بالإضافة الي أكثر من 40 شركة ألمانية.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر والمعرض الدولي في إطار التوجيهات والرؤية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. ويعدان منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة النظيفة، وتحلية المياه، خاصة مع مشاركة شركات أوروبية متخصصة في قطاعات المياه واداره المخلفات، كما ستشارك أكثر من 40 شركة ألمانية بدعم من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية لتشجيعهم على الاستثمار في جمهوريه مصر العربية.

ويشارك في الحدث أكثر من 2000 زائر من جنسيات مختلفة وأساتذة ذوو سمعة دولية متميزة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات من البلدان الأجنبية والمنطقة العربية.